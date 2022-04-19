BM ve Husiler, savaşlarda ve çatışmalarda çocukların kullanılmaması, ölmesi ve sakat kalmasının önlenmesine yönelik bir eylem planı konusunda anlaştı.

İmzalanan anlaşma doğrultusunda, okullara ve hastanelere saldırıların engellenmesi konusunda da mutabık kalındı.

Husiler taahhüd verdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, çocukların korunmasına yönelik bu adımı memnuiyetle karşıladı ve taraflara ülkedeki ateşkesin çocuk hakları ve ihtiyaçlarına öncelik verilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Eylem planı kapsamında, Husiler savaşçı olarak kullanılan çocukların belirlenmesi ve serbest bırakılması taahhüdü verdi.

Ramazan öncesi iki aylık ateşkes

Yemen'de hükümet ve Husiler, ramazan öncesi iki aylık ateşkes konusunda anlaştı ve ateşkes 2 Nisan'da yürürlüğe girdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.