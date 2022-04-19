Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Son bir günde Rusya’nın 7 saldırısı püskürtüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna ordusu, son bir günde Rus ordusunun 7 saldırısının püskürtüldüğünü, Rus ordusuna ait 37 askeri araç ve 5 hava aracının imha edildiğini duyurdu.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, bugün Luhansk ve Donetsk yönünde düşmanın 7 saldırısı püskürtülürken, bu çerçevede 37 askeri araç ile 5 hava aracı imha edildi.
"Ukraynalı savunucular tarafından düşmanın 10 tank, 18 zırhlı araç, 8 araç ve bir topçu sistemi imha edildi" ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Ukrayna hava savunma birliklerinin Donbas’ta Rus ordusuna ait bir Su-30 savaş uçağı ve dört Orlan-10 tipi insansız hava aracını düşürdüğü de kaydedildi.
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