Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Rusya Ukrayna'nın doğusunda saldırılara başladı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda saldırılara başladığını duyurdu.
Zelenskiy, Rus ordusunun Donbas için saldırıya başladığını dile getirerek, Rus askerlerinin önemli bir kısmının oraya konuşlandırıldığını aktardı.
Ukraynalı olan hiçbir şeyi vermeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Ne kadar asker gelmiş olursa olsun kendimizi savunacağız. Savaşacağız " dedi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusunda bir saldırı operasyonunu başlattığına dair işaretlerin olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: Donbas Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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