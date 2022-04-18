Zelenskiy, Rus ordusunun Donbas için saldırıya başladığını dile getirerek, Rus askerlerinin önemli bir kısmının oraya konuşlandırıldığını aktardı.

Ukraynalı olan hiçbir şeyi vermeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Ne kadar asker gelmiş olursa olsun kendimizi savunacağız. Savaşacağız " dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusunda bir saldırı operasyonunu başlattığına dair işaretlerin olduğunu duyurmuştu.