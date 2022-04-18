Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Doğuda bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler var
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusunda bir saldırı operasyonunu başlattığına dair işaretlerin olduğunu duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından savaşın 54'üncü gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus gemilerinin Karadeniz ve Azak Denizi sularında Ukrayna'nın kıyılarını izole etmeye devam ettiği, taraflar arasında Mariupol için savaşın sürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Rusya’nın ana çabaları, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamaya ve daha önce işgal edilmiş toprakları elinde tutmaya odaklanıyor. Doğu Operasyonel Bölgesi'nde bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler kaydediliyor. Rus ordusu Slobojanskiy ve Donetsk operasyon bölgelerinin belirli yönlerinde saldırı harekatlarını yoğunlaştırdı" ifadelerine yer verildi.
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