Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Washington'daki temasları çerçevesinde ABD Senatosundaki komitelerin üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, ortaklığı geliştirme ve farklı alanlarda iş birliği olanaklarını artırma konuları ele alındı.

"İsrail ile Filistin arasındaki barış süreci iki devletli çözüm temelinde yeniden başlatılmalı"

Bölgesel düzeydeki gelişmelere ilişkin olarak 2. Abdullah, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı, daha sonra Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdi.

Kral 2. Abdullah, görüşmede barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda ilerleme kaydedilmemesi durumunda şiddet olaylarının yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Kralı, ayrıca ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatma kararını övdü.