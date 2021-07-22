South China Morning Post'un haberine göre, Hınan'da dünkü yoğun yağışların ardından etkili olan sel, can kayıplarına neden oldu.

Arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 25 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 160 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

[Fotoğraf: AFP]

Felaket nedeniyle 200 bin kişi yerinden oldu.

Cıngcou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, selin kontrol altına alınmasının çok zor olduğu belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.

Yağışlar nedeniyle birçok bölgede elektrik ve su kesintisi ile ulaşımda aksamaların yaşandığı Hınan'da, 46 nehir taştı.

60 yılın en fazla yağışı

Cıngcou Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi.

Diğer yandan, yine sel felaketinin yaşandığı Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentine bir günde 154 milimetre yağış düştü, Cıngcou'da ise sadece 1 saatte 209 milimetre yağış görüldü.

Xinhua'nın haberine göre, 9 bin hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyeti 11,3 milyon dolar oldu.

[Fotoğraf: AFP]

Metroda mahsur kaldılar

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, metro ve otobüslerde sel sularının koltukların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen yolcuların göğüs hizasını aştığı görüldü.

Metroda mahsur kalanların, metro tünelinin kenarlarında ki basamaklardan yürütülerek kurtarıldığı anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, suların çekildiği bazı metro platformlarında yerde cesetler olması ve panikle dışarı çıkabilmek için koşuşturan insanlar dikkati çekti.