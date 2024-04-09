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Dünya
AA 09.04.2024 20:04

UNRWA ocaktan bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda ulaştıramıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in engellemesi nedeniyle ocak ayından bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaştıramadığını açıkladı.

UNRWA ocaktan bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda ulaştıramıyor
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne yönelik gıda yardımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan UNRWA gıda konvoylarının tümünün sene başından bu yana İsrail'in engellemesi nedeniyle bölgeye giremediğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca İsrail'in onay vermemesi nedeniyle şubat ve mart aylarında gıda yardım konvoylarının yüzde 40'ının Gazze'ye giremediği duyuruldu.

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Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

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