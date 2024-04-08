Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.04.2024 23:55

BM: İsrail mart ayında Gazze'ye yapılacak yardımların yarısından fazlasını engelledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stehpane Dujarric, İsrail'in mart ayında Gazze'ye yapılacak gıda yardımlarının yarısından fazlasını engellediğini açıkladı.

BM: İsrail mart ayında Gazze'ye yapılacak yardımların yarısından fazlasını engelledi
[Fotograf: AFP]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stehpane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Gazze ile ilgili aylık raporunu açıkladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Dujarric, mart ayında Gazze'ye ulaştırılması planlanan "hayat kurtarıcı yardımların" İsrail yetkilileri tarafından engellendiğini söyledi.

Altun: İsrail’in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir
Altun: İsrail’in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir

Dujarric, "İsrail yetkilileriyle koordinasyon gerektiren yüksek riskli bölgelerde BM tarafından koordine edilen gıda yardımlarının yarısından fazlası ya reddedildi ya da engellendi." dedi.

 

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık

Gazze'nin kuzey ve güney bölgeleri arasında insani yardım çalışanlarının erişimi için belirlenmiş tek bir ana yolun bulunduğunu aktaran Dujarric, Gazze'nin doğu sınırındaki yolun şu ana kadar sınırlı bir şekilde kullanılabildiğini kaydetti.

Şifa Hastanesi İsrail'in bombalarına hedef olmuştu

Dujarric, OCHA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerin İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'deki El Şifa Hastanesine ulaştığını belirterek, "OCHA'daki meslektaşlarımız hastanenin yıkıldığı ve terk edildiğini, DSÖ ise acil servisin ve diğer binaların hemen dışında sığ mezarların kazıldığını bildirdi." ifadelerine yer verdi.

Gazze’nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi, uzun süredir ablukaya alınarak sağlık hizmeti veremez hale getirilmiş, hastane geçen hafta İsrail ordusunun bombalarına hedef olmuştu.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yerleşkesi ve çevresine 14 gün boyunca uyguladığı kuşatma, ardında büyük bir yıkım ve insani felaket bırakırken, çevredeki evler, yerleşkedeki binalardan bazıları, oksijen istasyonları ve jeneratörler tahrip edilmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
ABD-İsrail arasındaki Refah görüşmeleri yine ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Kağıthane'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
01:20
Bursa'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
00:28
Yeni ateşkeste teklif esir takası ve Filistinlilerin 'şartlı' dönüşü
00:21
Bakan Tunç'tan "Filistin" paylaşımı: Desteğimizi sürdüreceğiz
00:17
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin'i ziyaret etti
23:56
Adana'da saman balyalarının istiflendiği alanda yangın
Milyonlarca kişi 2024'ün ilk tam Güneş tutulmasını gözlemledi
Milyonlarca kişi 2024'ün ilk tam Güneş tutulmasını gözlemledi
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da son teravih namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da son teravih namazı kılındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ