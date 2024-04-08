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Dünya
AA 08.04.2024 23:25

ABD-İsrail arasındaki Refah görüşmeleri yine ertelendi

Beyaz Saray, ABD ile İsrail heyetleri arasında bu hafta Washington'da yapılması beklenen Refah görüşmelerinin "devam eden ateşkes müzakereleri" nedeniyle bir kez daha ertelendiğini açıkladı.

ABD-İsrail arasındaki Refah görüşmeleri yine ertelendi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve Refah'la ilgili beklenen ABD-İsrail görüşmelerini değerlendirdi.

Kirby, Washington'a gelerek ABD'li yetkililerle Refah'ta nasıl bir yol izleneceğine ilişkin görüşmeler yapması beklenen ancak önceki hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından gelişi ertelenen İsrail heyetinin, bu hafta da gelemeyeceğini aktardı.

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Geçen haftaki açıklamasında İsrail heyetinin bu hafta Washington'da olmasının beklendiğini açıklayan Kirby, halen devam eden ateşkes müzakereleri ile ilgili süreçten dolayı heyetin bu hafta gelmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

İsrail heyetinin gelecek hafta gelmesini beklediklerini kaydeden Kirby, net bir tarih vermekten kaçındı.

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Kirby, "Yönetimimiz, rehinelerin serbest bırakılmasını ve acil ateşkes ilan edilmesini mümkün kılacak bir anlaşmaya varılabilmesi için her şeyi yapıyor, şu an daha büyük bir önceliğimiz yok." diye konuştu.

İsrail, ABD'nin, BMGK'de Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında "çekimser" oy kullanması karşısında Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini önceki hafta iptal etmişti. ABD tarafı ise heyetin ziyaretinin iptal edilmesi kararını "hayal kırıklığı" ile karşılamıştı.

Taraflar arasında geçen hafta çevrim içi olarak bir görüşme gerçekleştirilmiş ve Beyaz Saray, İsrail heyetinin bu hafta Washington'a geleceğini açıklamıştı.

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