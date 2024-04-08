Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında, İsrail’in Gazze’ye devam eden saldırıları ve Gazze’ye insani yardıma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mübarek ramazan ayının son günlerine gelindiğini ve Gazze’deki dramın 6 aydır devam ettiğini belirten Fidan, İsrail hakkında devam eden bir soykırım davası ve bu konuda Uluslararası Adalet Divanının aldığı ara karar olduğunu anımsattı.

Fidan, şimdiye kadar sessiz kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bile İsrail’in ateşkes ilan etmesi gerektiğine hükmettiğine dikkati çekerek, buna rağmen İsrail’in saldırılarının ramazan ayı boyunca devam ettiğini söyledi.

"Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz"

Fidan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gazze'de yaşananlara ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındık, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin İsrail'e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadık. Bu konuda da başarılı olduk. Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Bugün itibarıyla Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9'uncu yardım gemimiz yolda."

"İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık"

Fidan, İsrail’in, Türkiye’nin Gazze’ye yardım talebini reddetmesine ilişkin şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de Hava Kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla insani yardım operasyonlarına dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in açlıkla buluşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Bu durum ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsraikl ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılana kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir. "