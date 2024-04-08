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TRT Haber-AA 08.04.2024 18:04

TCG Kınalıada korveti Japonya'ya doğru yola çıktı

TCG Kınalıada korveti, 4,5 ay sürecek görev için İzmir'den törenle uğurlandı. Foça'dan Japonya'ya doğru yola çıkan korvet, 20 ülkeyi ziyaret edecek. Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla eğitimlere katılacak olan korvet, ayrıca deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında Birleşik Görev Gücü'ne destek sağlayacak.

TCG Kınalıada korveti, “Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi’nin 100’üncü Yıl Dönümü” ve “Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya Seyri’nin 134’üncü Yıl Dönümü” kapsamında yola çıktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Korvet için İzmir'in Foça ilçesindeki Deniz Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Göreve katılacak askerler ile aileleri, hüzün ve gururu bir arada yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

TCG Kınalıada 20 farklı ülkeye uğrayacak

Korvet, ilk olarak Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı'nı ziyaret edecek.

Korvet Japonya'ya ulaştığında, Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya Seyri’nin 134’üncü yılı etkinlikleri kapsamında tören icra edilecek.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

TCG Kınalıada, sefer boyunca 20 farklı ülkeye uğrayacak. Ziyaret edilecek ülkelerin Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla eğitimler gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türk şehitliklerinde anma töreni düzenlenecek

Demir atılan ülkelerdeki Türk şehitliklerinde anma töreni düzenlenecek.

TCG Kınalıada korveti ayrıca, deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında Birleşik Görev Gücü'ne destek sağlayacak.

4,5 ay sürecek sefer, 19 Ağustos'ta Foça’da son bulacak.  

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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