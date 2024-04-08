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TRT Haber 08.04.2024 16:47

YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay ile ilgili itirazını reddetti.

YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret

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