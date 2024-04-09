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Dünya
AA 09.04.2024 19:05

Rusya: Ukrayna'ın Bryansk'a yönelik saldırısında 2 kişi öldü

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya: Ukrayna'ın Bryansk'a yönelik saldırısında 2 kişi öldü

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Bryansk bölgesindeki Klimovo yerleşim birimine topçu sistemleriyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını kaydeden Bogomaz, yaralılara tıbbi desteğin sağlandığını aktardı.

Bogomaz, saldırı sonucu bir evde yangın çıktığını, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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