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Dünya
AA 20.11.2024 16:56

UNRWA Komiseri Lazzarini, Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti.

UNRWA Komiseri Lazzarini, Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü söyledi
[Fotograf: AA]

Lazzarini, Dünya Çocuk Hakları Günü dolasıyla sosyal medya hesabından Filistinli çocukların durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne işaret eden Lazzarini, uluslararası toplumun bu adımla çocukların haklarına saygı gösterme ve onları destekleme taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Lazzarini, bu sözleşmeye rağmen Filistinli çocukların haklarının her gün ihlal edildiğini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'deki çocukların durumuna dair Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze çocuklar için mezarlığa dönüştü. Öldürüldüler, yaralandılar, zorla yerlerinden oldular, güvenlikten, öğrenimden ve oyun oynamaktan mahrumlar. Çocuklukları çalındı ve bir öğrenim yılını daha kaybederek kayıp bir nesil olma yolunda ilerliyorlar."

Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de haklarından mahrum
Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de haklarından mahrum

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 170'ten fazla çocuk öldü

Lazzarini, işgal altındaki Batı Şeria'da çocukların korku ve endişe içinde yaşadığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçlerinin saldırılarında 170'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 985 Filistinli öldü, 104 bin 92 kişi yaralandı.

Bu saldırılarda, Gazze'de 35 binden fazla çocuk da ebeveynini veya anne-babasından en az birini kaybetti.

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