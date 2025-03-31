UNRWA, İsrail'in Gazze'de 2 personelini öldürdüğünü duyurdu

Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "UNRWA'dan 2 meslektaşımız ile Filistin Kızılayından 8 yardım ve ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden yardım görevlilerinin sayısı 408'e yükseldiğine dikkati çeken Lazzarini, bunlardan 280'den fazlasının UNRWA personeli olduğunu vurguladı.

"Cenaze, insanlık onuruna açıkça aykırı şekilde derin bir çukura gömülmüş halde bulundu"

Lazzarini, "Dün Refah'ta yaşamını yitiren meslektaşlarımızdan birinin cenazesi, Filistin Kızılayı sağlık görevlilerinin cenazeleriyle birlikte, insanlık onuruna açıkça aykırı şekilde derin bir çukura gömülmüş halde bulundu." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından öldürülenlerin ilk yardım görevlisi olduğuna dikkati çeken Lazzarini, ister görev yerlerinde isterse aileleriyle evlerinde olsun sivillerin her daim korunmasının önemini vurguladı.

"Bu 'yeni normal' olamaz. Hesap sorulması gerekir"

Lazzarini, "Acil müdahale ekiplerini, gazetecileri veya insani yardım çalışanlarını hedef almak ya da hayatlarını tehlikeye atmak, uluslararası hukuku açık ve bariz bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de bu tür cinayetlerin artık rutin hale geldiğini belirten Lazzarini, "Bu 'yeni normal' olamaz. Hesap sorulması gerekir. Uluslararası insani hukuk istisnasız herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani görevlerini yürüten 15 personeli öldürdüğü ortaya çıkmıştı.