Katil İsrail Gazze'de 7 Ekim'den beri 1513 sağlık personeli ve yardım çalışanını öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sağlık ve insani yardım çalışanlarını hedef aldığı son saldırıların, bölgede insani yardım çalışanlarının görevlerini yerine getirirken karşı karşıya kaldıkları büyük tehlikeleri ve ihlalleri gözler önüne serdiği ifade edildi.

Soykırımcı İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 1513 sağlık personeli ve insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği, bunlardan 1402'sinin sağlık personeli ve 111'inin de insani yardım çalışanı olduğu kaydedildi.

Aynı dönemde İsrail'in 362 sağlık personeli ile 26 sivil savunma çalışanını alıkoyduğu ve alıkonulan 3 doktorun hapishanede gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun sistematik şekilde altyapıyı hedef aldığı saldırılarda Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 34 hastane ile 80 sağlık merkezinin yıkıldığı ya da hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Gazze'de 162 sağlık kurumu, 15 sivil savunma merkezi, 142 ambulans, 54 itfaiye ve arama kurtarma aracının İsrail güçlerince hedef alındığı bilgisine yer verildi.