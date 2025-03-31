Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.03.2025 20:08

Katil İsrail Gazze'de 7 Ekim'den beri 1513 sağlık personeli ve yardım çalışanını öldürdü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1513 sağlık personeli ve insani yardım çalışanının öldürüldüğü, yüzlerce sağlık kurumu ve sivil savunma merkezinin de yıkıldığı bildirildi.

Katil İsrail Gazze'de 7 Ekim'den beri 1513 sağlık personeli ve yardım çalışanını öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sağlık ve insani yardım çalışanlarını hedef aldığı son saldırıların, bölgede insani yardım çalışanlarının görevlerini yerine getirirken karşı karşıya kaldıkları büyük tehlikeleri ve ihlalleri gözler önüne serdiği ifade edildi.

Soykırımcı İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 1513 sağlık personeli ve insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği, bunlardan 1402'sinin sağlık personeli ve 111'inin de insani yardım çalışanı olduğu kaydedildi.

Aynı dönemde İsrail'in 362 sağlık personeli ile 26 sivil savunma çalışanını alıkoyduğu ve alıkonulan 3 doktorun hapishanede gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun sistematik şekilde altyapıyı hedef aldığı saldırılarda Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 34 hastane ile 80 sağlık merkezinin yıkıldığı ya da hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Gazze'de 162 sağlık kurumu, 15 sivil savunma merkezi, 142 ambulans, 54 itfaiye ve arama kurtarma aracının İsrail güçlerince hedef alındığı bilgisine yer verildi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Myanmar'daki depremlerde Çin vatandaşı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
14:29
DOGE, ABD'deki binlerce federal hükümet çalışanının bordro bilgilerine erişim sağladı
14:19
Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
14:07
İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Abiş için taziye mesajı
13:51
Çin uzaya internet test uydusu fırlattı
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ