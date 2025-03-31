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Dünya
AA 31.03.2025 19:50

Myanmar'daki depremlerde Çin vatandaşı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki 2 depremde, 1 Çin vatandaşının öldüğü, 15'inin yaralandığı bildirildi.

Myanmar'daki depremlerde Çin vatandaşı 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Çin'in Mynamar Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada, depremden zarar gören Çin vatandaşlarıyla ilgili bilgi verdi.

Depremlerde Çin vatandaşı 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Çin'in Myanmar'daki Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun ölen kişinin yakınlarına ve afetten etkilenen diğer vatandaşlara gerekli yardım ve desteği sağladığı ifade edildi.

Depremler Çin'de de hissedilmişti

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremlerde şimdiye dek Myanmar'da 2 bin 56, Tayland'da 17 kişi hayatını kaybederken Çin'de can kaybı bildirilmedi.

Depremler, Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan ve sınıra yakın konumdaki Sıçuan eyaletlerinde hissedilmiş, sınırdaki Ruili şehrinde bazı evlerde hasara yol açmıştı.

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