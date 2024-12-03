UNRWA, iki aylık aranın ardından Lübnan'daki sağlık hizmetlerini yeniden başlatma kararı aldı

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, ajansın ateşkes anlaşmasının ardından, güvenlik ve personel mevcudiyeti değerlendirmelerine dayanarak tüm alanlarda temel sağlık hizmetlerini yeniden sağlamayı planladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, UNRWA'nın, 11 acil sığınma evinin tamamında çocuklara ve yetişkinlere psikososyal destek hizmetleri sağladığı aktarıldı.

Eylül ayında İsrail'in Lübnan'da gerilimi tırmandırması ve zor mali şartlar sebebiyle UNRWA, Lübnan'daki çalışmalarında azaltmaya gitme kararı almıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da ateşkes ilan edilmişti.