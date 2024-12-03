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Dünya
AA 03.12.2024 16:48

UNRWA, iki aylık aranın ardından Lübnan'daki sağlık hizmetlerini yeniden başlatma kararı aldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ile yapılan ateşkes sonrasında Lübnan'daki merkezlerinde sağlık hizmetleri sağlamaya devam edeceğini duyurdu.

UNRWA, iki aylık aranın ardından Lübnan'daki sağlık hizmetlerini yeniden başlatma kararı aldı
[Fotograf: AA]

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, ajansın ateşkes anlaşmasının ardından, güvenlik ve personel mevcudiyeti değerlendirmelerine dayanarak tüm alanlarda temel sağlık hizmetlerini yeniden sağlamayı planladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, UNRWA'nın, 11 acil sığınma evinin tamamında çocuklara ve yetişkinlere psikososyal destek hizmetleri sağladığı aktarıldı.

Eylül ayında İsrail'in Lübnan'da gerilimi tırmandırması ve zor mali şartlar sebebiyle UNRWA, Lübnan'daki çalışmalarında azaltmaya gitme kararı almıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da ateşkes ilan edilmişti.

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