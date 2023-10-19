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Dünya
AA 19.10.2023 16:45

UNRWA, Gazze'nin güneyinde 60 çadırlık kamp kurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail'in yoğun bombardımanından kaçan Filistinliler için bir kamp kurdu.

UNRWA, Gazze'nin güneyinde 60 çadırlık kamp kurdu

UNRWA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail saldırılarından kaçanlar için yaklaşık 60 çadırdan oluşan bir kamp oluşturdu.

Bölgedeki özel bir mülkün üzerine konulan çadırlar, İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü yoğun hava saldırılarından sonra kurulan ilk kamp oldu.

Gazze'nin kuzeyinden kaçmak zorunda kalan ailelerin yerleştirildiği kampla ilgili UNRWA'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne aralıksız olarak sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bugüne kadar yüz binlerce Filistinli bölgenin kuzeyinden güneyine kaçmak zorunda kaldı.

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