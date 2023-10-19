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Dünya
AA 19.10.2023 16:41

İran Dışişleri Bakanı: Bölge barut fıçısı gibi. Olayların kontrolden çıkma ihtimali var

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle bölgenin "barut fıçısına" döndüğünü söyledi.

İran Dışişleri Bakanı: Bölge barut fıçısı gibi. Olayların kontrolden çıkma ihtimali var
[Fotograf: AA]

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantısına dair, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıya katılan tüm dışişleri bakanlarının savaşın bir an önce durdurulması yönünde görüş birliği içerisinde olduklarını ifade eden Abdullahiyan, İsrail'in Filistin'e şiddetinin bölgedeki etkisi konusunda uyarılarda bulundu.

Abdullahiyan, "Bölge barut fıçısı gibi. Patlama ve olayların kontrolden çıkma ihtimali var. Gazze halkına karşı işlenen savaş suçlarının bir an önce sona ermesini umuyoruz" dedi.

"Herkes savaşın yayılmasından endişe ediyor"

İİT toplantısındaki katılımcıların savaşın yayılması konusunda ciddi endişeleri olduğunu aktaran Abdullahiyan, "Herkes savaşın yayılmasından endişe ediyor. Durum ortada, böyle bir olay her an gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, dün İİT Açık Katılımlı İcra Komitesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısı yapılmıştı.

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