Gazze'deki hükümet: İsrail kasıtlı olarak ekmek kuyruğu bulunan fırınları vuruyor

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanlarında önünde ekmek kuyruğunda bekleyen insanların bulunduğu 5 fırın ve çevresinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in fırınlar ve çevresini kasıtlı hedef aldığı ifade edilen açıklamada, vurulan fırınların çevresinde çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

"İsrail'in suç işleme konusunda kırmızı çizgisinin olmadığı" ve fırınları hedef alarak, "Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirmeyi" amaçladığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, kararlı bir duruş sergileyerek, İsrail'in durdurulması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.