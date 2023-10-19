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Dünya
AA 19.10.2023 16:32

İngiltere'de Babet Fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde sel uyarısı yapıldı

İngiltere'de etkili olan Babet Fırtınası'nın bazı bölgelerde şiddetli yağış ve rüzgara neden olabileceği uyarısı yapıldı.

İngiltere'de Babet Fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde sel uyarısı yapıldı
[Fotograf: İHA]

İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamaya göre, Babet Fırtınası'nın yol açabileceği şiddetli yağış ve etkili rüzgar nedeniyle alarm düzeyi "kırmızı" seviyeye çıkarıldı.

Kırmızı alarm seviyesi, İskoçya'nın doğusundaki bölgeleri kapsayacak ve TSİ 20.00'den ertesi gün öğle saatlerine kadar geçerli olacak. Bununla birlikte ülkenin büyük bölümünde de şiddetli yağmur öngörülüyor.

Bu durum, Şubat 2020'deki Dennis Fırtınasından bu yana İngiltere'de şiddetli yağmur için verilen ilk kırmızı alarm olarak kayıtlara geçti.

Met Office'in yayımladığı "kırmızı uyarı", sel sularından kaynaklanan hayati tehlike, evlerde ve işyerlerinde geniş çaplı su baskınları olabileceği anlamını taşıyor.

"İnsanları olası sellere karşı hazırlıklı olmaya çağırıyoruz"

Met Office Baş Meteoroloji Uzmanı Jason Kelly, Babet Fırtınası'na ilişkin yaptığı açıklamada, olası şiddetli yağışlara dikkati çekerek, bunun da su baskınlarıyla birlikte ciddi etkilere yol açmasının öngörüldüğünü aktardı.

İskoçya Çevre Koruma Ajansı (SEPA) yetkilisi David Morgan da söz konusu fırtınanın İskoçya'ya şiddetli yağmur ve sert rüzgarlar getireceğini, güneybatıdan başlayarak hafta sonu boyunca kuzeydoğuya doğru ilerleyeceğini kaydetti.

Morgan, "Yüzey sularından ve nehirlerden kaynaklanan etkiler muhtemeldir ve yakın zamanda yağan şiddetli yağmur ve sel nedeniyle havzalar doymuş olduğundan, insanları olası sellere karşı hazırlıklı olmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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