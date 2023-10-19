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Dünya
AA 19.10.2023 16:28

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile sınırındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyuyor

Slovenya hükümeti, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı aldı.

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile sınırındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyuyor

Slovenya Haber Ajansının (STA) haberinde, Sloveyna hükümetinin, bugün yapılan oturumunda, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle, AB üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı aldığı kaydedildi.

Haberde, söz konusu kararın 21 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlayacağı ve en az 10 gün süreceği belirtildi. Gerekli görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

Diğer yandan, İtalya dün Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri aynı gerekçeyle yeniden uygulamaya koyma kararı aldığını duyurmuş, Almanya İçişleri Bakanlığınca 16 Ekim'de yapılan açıklamada ise Almanya'nın Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını AB'ye ilettiği bildirilmişti.

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