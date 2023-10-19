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Dünya
AA 19.10.2023 16:30

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 4 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldıran İsrail ordusunun 4 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun kamikaze İHA'sıyla saldırı düzenlediğini söyledi. İsrail askerleri kampın giriş çıkışlarını kapattı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerim kenti yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda saldırı gerçekleştiriyor.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 73'e yükseldi.

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