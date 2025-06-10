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Dünya
AA 10.06.2025 17:51

UNRWA: Gazze'deki yardım dağıtım sistemi aşağılayıcı ve açlığı gidermeyi hedeflemiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nde "ölüm tuzağı" olarak kullanılan İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin açlığı gidermeyi hedeflemediğini belirtti.

UNRWA: Gazze'deki yardım dağıtım sistemi aşağılayıcı ve açlığı gidermeyi hedeflemiyor

UNRWA’dan yapılan açıklamada, "Gazze’de bir başka yardım dağıtım günü, bir başka ölüm tuzağı günü. İsrail ve (ABD) özel güvenlik şirketlerinin yönettiği dağıtım noktalarında her gün ölüm ve onlarca yaralı bildiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Sistemin aşağılayıcı olduğu, aç ve yardıma muhtaç binlerce insanı onlarca kilometre yürümeye zorladığı aktarılan açıklamada, "Sistem, en savunmasız grupları ve uzak bölgelerde yaşayanları ise dışlıyor. Bu sistem açlığı gidermeyi hedeflemiyor." denildi.

UNRWA, Gazze’ye yapılan yardım ulaştırma sürecinin "güvenli" olması ve "geniş kapsamlı bir dağıtım" yapılması gerektiğinin altını çizerek, bunun ancak BM aracılığıyla ve UNRWA’nın da içinde yer aldığı bir sistemle sağlanabileceğini belirtti.

UNRWA’nın bu konuda bilgi, tecrübe ve toplumun güvenine sahip olduğunu vurgulayan ajans, İsrail’e çağrıda bulunarak, “Gazze üzerindeki ablukayı kaldırması ve BM’nin yardımları güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırmasına izin vermesi" gerektiğini ifade etti.

BM kanalıyla yardımların dağıtılmasının "geniş çaplı açlığın önlenmesinin tek yolu" olduğu belirtilen açıklamada, Gazze dışındaki depolarında yaklaşık 6 bin kamyonluk yardım malzemesi bulunduğuna dikkat çekilerek, yiyeceklerin bozulmasına ve ilaçların bilerek son kullanma tarihinin geçmesine izin vermenin korkunç bir durum olduğu kaydedildi.

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