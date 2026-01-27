Çok Bulutlu 7ºC Ankara
Dünya
AA 27.01.2026 06:35

UNRWA Danışma Komitesi: İsrail’in BM yerleşkesini yıkması tehlikeli bir emsal oluşturuyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Danışma Komitesi, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te UNRWA’ya ait yerleşkeyi yıkmasını "tehlikeli bir emsal oluşturduğunu" belirterek saldırıyı kınadı.

UNRWA Danışma Komitesi: İsrail’in BM yerleşkesini yıkması tehlikeli bir emsal oluşturuyor
[Temsili Fotoğraf: Reuters Arşiv]

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’ye danışmanlık yapan Komite tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs’teki UNRWA yerleşkesini yıkma girişimlerinden duyulan derin endişe ve kınama dile getirildi.

Söz konusu adımın "tehlikeli bir emsal" teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail’in BM binalarının korunması ve dokunulmazlığının sağlanmasına ilişkin uluslararası yükümlülüklerine uyması istendi.

Açıklamada, İsrail’e uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesi, UNRWA tesislerine yönelik bu tür eylemlere derhal son vermesi ve kurumun görevine saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Filistinli mültecilere yönelik temel hizmetlerin, bölgede adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar sürdürülmesinin önemine işaret edilen açıklamada, UNRWA’ya verilen "sarsılmaz ve kararlı destek" bir kez daha teyit edildi.

UNRWA İletişim Direktörü Jonathan Fowler da 23 Ocak’ta düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, İsrail’in bu adımını "uluslararası hukuka yönelik açık ve kasıtlı bir meydan okumanın yeni aşaması" olarak değerlendirmişti.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak, yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

Birleşmiş Milletler İsrail Filistin - İsrail Çatışması
