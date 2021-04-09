New Yorklu ünlü rapçi DMX geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Gerçek ismi Earl Simmons olan şarkıcının durumu 1 hafta içerisinde kötüleşti ve bitkisel hayata girdi. Ailesi 50 yaşındaki şarkıcının vefat ettiğini açıkladı.

ABD'li ünlü şarkıcı DMX'in albümleri milyonlarca sattı. DMX, Romeo Must Die filminde de oynadı.

Çalkantılı bir yaşamı olan şarkıcının adı, uyuşturucu madde kullanımı ve vergi yolsuzluğu gibi olaylara da karışmıştı.