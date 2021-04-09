Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, ülkesinde geliştirilen aşıyla ilgili açıklama yaptı.

Aşının Türkiye'de ambalajlanması kararını, ülkesindeki yerli aşı üretim fabrikasında inşaat çalışmalarının henüz bitmemesi nedeniyle aldıklarını söyledi.

Tugjanov, QazVac aşısının 21 Nisan’da yüzde 50 oranında uluslararası standartlara uygunluk kontrollerinin tamamlanacağını anlatarak, “Ardından Sağlık Bakanlığınca tüm klinik deneyleri değerlendirilecek ve nihai raporu yayımlanacak” dedi.

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500 bin doz ambalajlanacak

QazVac’ın ilk aşamada Türkiye’de üretilmesi için anlaşma sağlandığını anlatan Tugjanov, "Kazakistan’ın COVID-19’a karşı geliştirdiği aşısının 500 bin dozunu bir Türk fabrikası bünyesinde üretmeyi hedefliyoruz. Aşı üretiminde tamamen yerli malzeme kullanacağız. Türkiye’de aşı sadece ambalajlanacak" dedi.

Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü bilim insanları tarafından geliştirilen QazVac aşısı, insanın brakiyalis kaslarına enjekte ediliyor. 21 gün aralıkla ikinci dozunun yapılması gereken aşı, özel soğutma sistemine gereksinim duymuyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, geçen ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında yerli aşı üretimi için yabancı ortaklarla çalışma yürüttüklerini ve Türkiye’den Atabay şirketi ile üretimle ilgili müzakereler yaptıklarını açıklamıştı.