Haber Giriş: Kaynak: AA
UNICEF'den Nijerya'ya 10 bin Kovid-19 test kiti
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında Nijerya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu.
UNICEF'den yazılı açıklamada, COVID-19 ile mücadeleye destek için Nijerya'ya 10 bin test kiti gönderildiği aktarıldı.
Kitlerin yanı sıra 15 oksijen konsantratörü ve sağlık çalışanları için de koruyucu ekipman sağlandığı da belirtildi.
200 milyonu aşan nüfusuyla Nijerya'da 442 kişide COVID-19 tespit edilirken 13 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
COVID-19'a karşı alınan önlemler kapsamında Nijerya'da uluslararası uçuşlar durdurulmuş, başkent Abuja ile Lagos ve Ogun eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Etiketler: unicef nijerya koronavirüs KİTSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:12
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