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Hafter milislerinin Trablus’a roketli saldırısı bir doktoru hayattan kopardı
[Fotoğraf: AA]
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güneyine fırlattıkları roket, beyin cerrahı bir doktorun ölümüne neden oldu.
Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri tarafından Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine roketli saldırı düzenlendi.
Açıklamada beyin cerrahı doktor Abdulmunim Bugaffe’nin, çalıştığı Trablus Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek üzere evinden çıktığı esnada, evin yakınına düşen roket nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
UMH 3 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağladı
Geçen pazartesi günü UMH askeri birliklerinin Trablus’un batısından Tunus sınırına kadar 3 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağlamasının ardından Hafter milisleri, başkentin güneyine roket saldırılarını yoğunlaştırdı.
Etiketler: halife hafter Libya trablus UMHSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 14:41
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