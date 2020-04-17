Haber Giriş: Kaynak: AA
Avustralya'da sosyal mesafenin bir yıl devam etmesi bekleniyor
[Fotoğraf: Reuters]
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkede yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde sosyal mesafeyle ilgili önlemlerin bir yıl devam edebileceğini söyledi.
Morrison, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı aşının bulunup bulunmayacağının henüz belli olmadığını ifade ederek, insanlar arasındaki 1,5 metrelik sosyal mesafenin bir yıl devam edebileceğini belirtti.
Yetkililer, ayrıca salgının yayılmasını yavaşlatmak için gelecek dört hafta boyunca kısıtlama ların devam edeceğini söyledi.
6 bin 523 vakanın bulunduğu Avustralya'da koronavirüsten 65 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: avustralya sosyal mesafe koronavirüsSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:02
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