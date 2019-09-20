Taraba'daki açlık sorunuyla ilgili uyarı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'den geldi.

UNICEF'in bölge yetkilisi, beş yaşın altındaki 34 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğine dikkat çekti.

Ciddi düzeydeki yetersiz beslenme sorunu, çocukların hayatını tehdit ediyor.

UNICEF yetkilisi, hemen harekete geçilmezse çocukların ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Taraba'da çocuklara tedavi imkanı sağlayan bir sağlık merkezi bulunmuyor,

75 binden fazla çocuk da bazı aşılardan yoksun durumda.

Çocuklar için bir başka önemli soran ise eğitim.

Nijerya'nın Taraba eyaletinde yaklaşık 500 bin çocuğun eğitim imkanı bulunmuyor.

Kaynak: AA