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Dünya
Al Jazeera 20.12.2023 06:39

UNICEF: Temiz su olmazsa, Gazze'de çok daha fazla çocuk ölecek

UNICEF, Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş çocukların hayatta kalma ihtiyaçlarından daha az suya sahip olduğunu söyledi.

UNICEF: Temiz su olmazsa, Gazze'de çok daha fazla çocuk ölecek

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "Güvenli su olmazsa, önümüzdeki günlerde çok daha fazla çocuk yoksulluktan ve hastalıktan ölecek" dedi.

Russell, "Çocuklar ve aileleri, yüksek oranda tuzlu veya kirli, güvenli olmayan kaynaklardan gelen suyu kullanmak zorunda kalıyor" diye ekledi.

BM Çocuk Örgütü, Aralık ayının başından bu yana yüz binlerce insanın (yarısı çocuk olduğu tahmin edilen) kaçtığı Refah'ta, su ve sanitasyon durum sistemlerinin "son derece kritik bir durumda" olduğunu ekledi.

UNICEF, su kıtlığının halihazırda 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen aylık ortalama ishal vakalarının 20 katına katkıda bulunduğunu duyurdu.

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