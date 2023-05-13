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Dünya
AA 13.05.2023 00:05

UNICEF: Sudan'da 450 bin çocuk evini terk etmek zorunda kaldı

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 82 bin çocuğun komşu ülkelere gittiğini, 368 bin çocuğun ise ülke içinde yerinden edildiğini açıkladı.

UNICEF: Sudan'da 450 bin çocuk evini terk etmek zorunda kaldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, yaptığı yazılı açıklamada, "Sudan'daki acımasız çatışmanın ülkenin çocukları üzerinde korkunç etkileri oluyor." uyarısında bulundu.

Çocuklara insani yardım sağlamak için UNICEF'in çalışmalarını artırdığını kaydeden Russell, binlerce çocuğun güvenlik arayışı için evlerinden ayrılmasının travmatik etkileri olduğuna dikkati çekti.

Russell, çocukların durumunun kırılganlığını koruduğunu belirterek, "Çatışma sürerken 82 bin çocuk komşu ülkelere kaçtı, 368 bin çocuk da ülke içinde yerinde edildi." açıklamasında bulundu.

BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 200 bin kişinin ülkeden ayrıldığını açıkladı
BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 200 bin kişinin ülkeden ayrıldığını açıkladı

Uluslararası toplum ve insani yardım ortaklarının yardım ve desteğinin hayati önemi sahip olduğunu kaydeden Russell, ilave fon ve kaynak talebinde bulundu.

UNICEF daha önce Sudan'daki çatışmalarda 190 çocuğun öldürüldüğünü, 1700 çocuğun yaralandığını bildirmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'da başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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