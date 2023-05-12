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Dünya
AA 12.05.2023 14:35

BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 200 bin kişinin ülkeden ayrıldığını açıkladı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 200 bin kişinin ülkeden ayrıldığını açıkladı
[Fotograf: AP]

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde, haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Sarrado, "Sudan'da dördüncü haftasında da devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Her gün daha fazla kişi sınırı aşıp güvenlik arayışına giriyor." dedi.

Ülke içinde yüz binlerce kişinin yerinden olduğunu da vurgulayan Sarrado, birçok kişinin temel ihtiyaçlara ulaşamadığı için evlerine kapandığını söyledi.

Sarrado, Sudan'daki bu acil duruma müdahalenin zorlu ve maliyetli olduğunu da sözlerine ekledi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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