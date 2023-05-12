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Dünya
AA 12.05.2023 13:31

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini bombaladı

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentine yeni saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini bombaladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kenti sınırındaki tarım alanlarını bombaladı.

Gazze'deki Filistinli gruplar da hava saldırıları öncesinde İsrail tarafına roketler fırlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze Şeridi'nden İsrail'e 9 adet roket atıldığını, bunlardan 4'ünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini diğerlerinin ise açık alanlara düştüğünü duyurdu.

İsrail ordu radyosu da Batı Kudüs'ün dağlık bölgesinde ilk defa sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze-İsrail sınır hattında karşılıklı olarak saldırıların gerçekleştiği saatte güvenlik toplantısına başkanlık ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye yeniden saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

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