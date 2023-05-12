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Dünya
AA 12.05.2023 13:20

Bangladeş ve Myanmar'da yüz binlerce kişi Mocha Kasırgası nedeniyle tahliye edilecek

Bangladeş ve Myanmar, Mocha Kasırgası'nın Bengal Körfezi'nde etkili olmaya başlaması üzerine, sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişinin tahliye edileceğini açıkladı.

Bangladeş ve Myanmar'da yüz binlerce kişi Mocha Kasırgası nedeniyle tahliye edilecek

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Mocha Kasırgası'nın, pazar günü, saatte en az 160 kilometre hızla Bangladeş'in güneyindeki sahil kenti Cox’s Bazar ve Myanmar'ın Kyaukpyu bölgesinde karaya vuracağını duyurdu.

IMD, kasırganın yanı sıra bölgede şiddetli yağışların da görüleceğine işaret ederek balıkçı ve diğer gemilere Bengal Körfezi ve Andaman Denizi arasında seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İki ülke yetkilileri de sahil kesimlerindeki yüz binlerce vatandaşını tahliye etmeye hazırlanırken halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Bangladeş'te yarın tahliye edilecek kişi sayısının 500 bine yaklaşması tahmin edilirken bölgede 576 geçici barınağın hizmet vereceği belirtiliyor.

Yetkililer, bölgelerde acil yardım ekipleri ve acil malzemelerinin hazır hale getirildiği ve çok sayıda gönüllü yardım kuruluşunun da çalışmalara destek vereceği bilgisini paylaştı.

Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı Direktörü Hla Tun da kıyı bölgelerinde olası ani sel ve toprak kaymaları konusunda uyarıda bulunulduğunu aktardı.

Devlet kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesindeki haberde ise kasırgadan etkilenmesi beklenen Arakan eyaletinin batı kıyısında yaşayan binlerce insanın tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden Rajendra Kumar Jenamani, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde bu yıl ilk kez kasırga görüleceğine işaret ederek "Kasırga şiddetli ve muhtemelen Myanmar ve Bangladeş'te milyonlarca kişiyi etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken Odişa'yı 1999'da vuran ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga, yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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