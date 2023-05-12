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Dünya
AA 12.05.2023 22:58

ABD'de 5 eyalette hortumlar etkili oldu

ABD’nin iç ve güney bölgelerindeki 5 eyalette en az 16 hortum meydana geldi.

ABD'de 5 eyalette hortumlar etkili oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, dün gece Louisiana, Colorado, Kansas, Nebraska ve Oklahoma eyaletlerinde en az 16 hortumun rapor edildiğini belirtti.

Yerel medya, hortumlar nedeniyle şu ana kadar ölü veya yaralının bulunmadığını ancak bazı yerleşim yerlerindeki ev ve iş yerlerinin ciddi hasar gördüğünü yazdı.

Meteoroloji yetkilileri, söz konusu eyaletlerde hafta sonuna kadar hortum, dolu, şiddetli yağmur ve ani sel baskını gibi hava olaylarının devam edeceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan gerekli önlemleri almalarını istedi.

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