UNICEF Maiduguri Ofisi Eğitim Müdürü Paola Ripamonti, ülkenin kuzeyindeki terör saldırılarından etkilenen çocuk ve gençlerin özel eğitim programı aldığını açıkladı.

Ripamonti, 300 bin çocuk ve gence yönelik eğitim desteği programının Borno eyaleti hükümeti ile koordineli yapıldığını belirtti.

Programın, yaklaşık 10 yıldır örgün eğitimden uzak kalan çocuklara destek olmayı amaçladığını ifade eden Ripamonti, atılan adımla binlerce çocuğun yeniden eğitim almaya başladığını vurguladı.

3 milyon çocuk evini terk etti

UNICEF raporlarına göre, Nijerya'nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle 2009'dan beri 3 milyon çocuk evini terk etti, 800 bin çocuk ise okulundan ayrılmak zorunda kaldı.

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bulunuyor.

Terör örgütü Boko Haram saldırıları ve farklı nedenlerden ötürü yaklaşık 10 milyon çocuk okula gidemiyor.