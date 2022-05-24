İran'ın resmi IRNA haber ajansının haberine göre, İsfahan şehrinin 200 km doğusundaki Anarak yakınlarında F7 savaş uçağı düştü, iki İranlı pilot öldü.

İsfahan eyaletinden bir yetkili IRNA'ya verdiği demeçte, "Jet'in görevi atış yapmaktı ancak sabah 8:30'da bir kaza oldu" dedi.

Uzmanlar, İran'ın hava güvenliği sicilinin zayıf olduğunu, birçoğunun 1979 İslam Devrimi'nden önce satın alındığını ve bakım için yedek parçalarının bulunmadığı için tekrarlanan kazalar olduğunu söylüyor.

Şubat ayında, İran ordusu tarafından kullanılan bir F5 jeti, kuzeybatıdaki Tebriz kentinde bir okulun duvarına çarparak iki pilotun ve yerdeki bir kişinin ölümüne neden olmuştu.