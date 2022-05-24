Hafta sonu kazandığı seçimler sonrası yemin ederek görevine başlayan Avustralya Başbakanı Albanese, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunuyor.

Japon mevkidaşı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'ne katılan Başbakan Albanese, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kişida, ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile fotoğrafını paylaşan Albanese, zirvede liderlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Quad'a ve serbest, açık, dirençli bir Hint-Pasifik'e yönelik ortak kararlılığımızı teyit ettik." ifadesini kullanan Albanese, 2023'te Quad zirvesine ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Today I had the pleasure of meeting with PM Kishida @JPN_PMO, @POTUS and @narendramodi at the Quad Summit in Tokyo. We affirmed our shared commitment to the Quad, and to a free, open and resilient Indo-Pacific. I look forward to hosting Quad Leaders in Australia in 2023. pic.twitter.com/pQ97B1nufQ — Anthony Albanese (@AlboMP) May 24, 2022

4 ülkeden oluşan Quad liderlerinin ilk yüz yüze toplantısı Eylül 2021'de Biden'ın ev sahipliğinde Washington'da düzenlenmişti.

"Demokrasi yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.