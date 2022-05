Hafta sonu kazandığı seçimler sonrası yemin ederek görevine başlayan Avustralya Başbakanı Albanese, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunuyor.

Japon mevkidaşı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'ne katılan Başbakan Albanese, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kişida, ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile fotoğrafını paylaşan Albanese, zirvede liderlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Quad'a ve serbest, açık, dirençli bir Hint-Pasifik'e yönelik ortak kararlılığımızı teyit ettik." ifadesini kullanan Albanese, 2023'te Quad zirvesine ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Today I had the pleasure of meeting with PM Kishida @JPN_PMO, @POTUS and @narendramodi at the Quad Summit in Tokyo. We affirmed our shared commitment to the Quad, and to a free, open and resilient Indo-Pacific. I look forward to hosting Quad Leaders in Australia in 2023. pic.twitter.com/pQ97B1nufQ