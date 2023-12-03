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Dünya
AA 03.12.2023 21:26

UNICEF: Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanının ve çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını gördüklerini belirtti.

UNICEF: Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, sosyal medya platformundan Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor, çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Elder, çocukları ve ortak vicdanı kurtarmak için son bir uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Elder, yaptığı bir diğer paylaşımda, Han Yunus kentinde yoğun saldırılar olduğunu belirterek, "Burada çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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