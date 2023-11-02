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Dünya
DHA 02.11.2023 12:08

UNICEF: Cibaliye Mülteci Kampı'nda çok sayıda çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in Cibaliye Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırılarda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNICEF: Cibaliye Mülteci Kampı'nda çok sayıda çocuk öldü
[Fotograf: AA]

UNICEF, “Saldırıların çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin henüz bir tahminimiz olmamakla birlikte, kayıplar arasında çok sayıda çocuk olduğu bildirilmektedir” dedi.

UNICEF’ten yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye kampına dün ve bugün düzenlenen saldırıların ardından ortaya çıkan katliam manzaraları korkunç ve dehşet verici. Saldırıların çocuklar üzerinde yarattığı tahribata ilişkin elimizde henüz bir tahmin bulunmamakla birlikte, insanların evleri yerle bir olmuş, yüzlerce kişi yaralanmış ve hayatını kaybetmiş olup, ölenler arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu bildirilmektedir. Bu iki saldırı, 25 gün boyunca devam eden bombardımanlarda 3 bin 500'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesine ve 6 bin 800'den fazla çocuğun yaralanmasına yol açtığı bildirilen saldırıları takip etmektedir. Bu, 25 gün boyunca her gün 400'den fazla çocuğun öldürülmesi ya da yaralanması anlamına gelmektedir. Bu yeni normal haline gelemez” denildi.

TRT İsrail'in bombaladığı Cibaliye Kampı’nda
TRT İsrail'in bombaladığı Cibaliye Kampı’nda

"Çocuklar hedef değildir"

UNICEF, çocukların halihazırda çok fazla şeye katlandığının altını çizerek, “Çocuklar halihazırda çok fazla şeye katlandılar. Çocukların öldürülmesine ve tutsak edilmesine son verilmelidir. Çocuklar hedef değildir. UNICEF, çatışmanın tüm taraflarına yaptığı acil insani ateşkes çağrısını yineleyerek, tüm çocukların korunmasını ve Uluslararası İnsani Hukuk uyarınca Gazze Şeridi'nde hayat kurtaran yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmasını talep etmektedir” ifadelerine yer verdi.

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