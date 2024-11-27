UNESCO raporuna göre, çoğu sosyal medya fenomeni, doğruluğunu teyit etmediği bilgiyi paylaşıyor

UNESCO, 45 ülkeden en az 1000 takipçisi bulunan 500 sosyal medya fenomeniyle yaptığı anketin raporunu yayımladı.

Raporda, 500 sosyal medya fenomeninin yüzde 62'sinin, doğruluğunu teyit etmeden bilgi paylaştığı belirtildi.

Fenomenlerin yaklaşık yüzde 33,5'inin bilgiyi aldıkları kaynağın güvenilirliğine bakmadan paylaşım yaptığı vurgulanan raporda, içerik üreticilerinin yüzde 41,7'sinin de bilgi kaynağının güvenilirliğini, kaynağın popülerliğiyle ölçtüğü ifade edildi.

Raporda, fenomenlerin yüzde 20,6'sının bilginin güvenilirliğini, güvenilir bir uzman veya arkadaş tarafından paylaşılıp paylaşılmadığına göre, yüzde 19,4'ünün bilgiyi yayınlayan kişinin ya da yazarın itibarına göre belirlediği kaydedilen raporda, fenomen içerik üreticilerinin yalnızca yüzde 17'sinin paylaşacakları bilginin güvenilirliğini tespit etmek için kanıt ve belgeleri incelediğine dikkati çekildi.

Fenomenlerin yüzde 58,1'inin içeriklerini belirlerken kişisel deneyimlerini kaynak olarak kullandığı aktarılan raporda, yüzde 38,7'sinin de kaynak olarak araştırmalarını veya konuya aşina kişilerle yaptıkları görüşmeleri kullandığı belirtildi.

Raporda, "Kitleler bilgiye erişmek için dijital içerik üreticilerine giderek daha fazla başvurdukça, içerik üreticilerinin doğruluğa öncelik verme ihtiyacı daha da kritik hale geliyor. Yanlış bilgi ve dezenformasyon, güveni hızla aşındırarak şüpheciliğe ve takipçilerden kopmaya yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.