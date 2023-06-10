Parçalı Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.06.2023 23:21

"Unabomber" olarak bilinen Ted Kaczynski, ABD'de kaldığı hapishanede ölü bulundu

"Unabomber" olarak bilinen 81 yaşındaki ​​​​​Ted Kaczynski, gerçekleştirdiği bombalı saldırılar nedeniyle ABD'nin North Carolina eyaletinde kaldığı hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.

"Unabomber" olarak bilinen Ted Kaczynski, ABD'de kaldığı hapishanede ölü bulundu

ABD Federal Cezaevleri Bürosu sözcüsü Kristie Breshears, Kaczynski'nin bugün sabah saatlerinde hapishanedeki hücresinde hareketsiz bulunduğunu açıkladı.

Breshears, hastaneye nakledilmesine rağmen Kaczynski'nin kurtarılamadığını ifade etti.

1996'da tutuklanana kadar yaklaşık 20 yıl boyunca aranan fakat bir türlü yakalanamayan Kaczynski, ABD'de en fazla bombalı saldırı gerçekleştiren kişi olarak biliniyordu.

Kaczynski, 1978 ile 1995 yılları arasında 3 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 16 bombalı eylem gerçekleştirmişti.

Gazetelere manifesto göndermişti

Kaczynski, 1995 yılında FBI tarafından "Unabomber" olarak tanımlanmadan önce gazetelere el yazısıyla "Endüstriyel Toplum ve Geleceği" başlıklı bir manifesto göndermiş ve manifestonun yayınlanmaması halinde eylemlerinin devam edeceğini belirtmişti. FBI'ın okuyuculardan yazarı teşhis edebilecekler olabileceği değerlendirmesiyle The New York Times ve Washington Post 35 bin kelimelik manifestoyu yayınlamıştı.

Kaczynski, aile üyelerinin kendisinden şüphelenerek FBI ile temasa geçmesinin ardından 3 Nisan 1995'te Montana'daki kulübesinde yakalanmıştı.

Kaliforniya'da yargılanan Kaczynski, 1998'de suçlarını kabul ederek şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hayatının geçtiği yerlerde eylemler gerçekleştirdi

FBI raporlarına göre, 16 yaşında Harvard'a giren Kaczynski, Michigan Üniversitesinde matematik doktorası yapmıştı.

Kaczynski, eylemlerini hayatının geçtiği yerlerde gerçekleştirmişti.

Üniversite görevlilerine bombalı paketler gönderen Kaczynski, ilk bombalama eylemini büyüdüğü şehir olan Chicago'da yapmıştı. Kaczynski, iki bomba patlattığı Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de ders vermişti.

Kaczynski, hava yolu yetkililerine de bombalı paketler göndermiş, havalimanlarına bomba yerleştirmişti.

FBI, Kaczynski'ye üniversite ve hava yolları bombacısı anlamına gelen "Unabomber" lakabını takmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Kuveyt, sosyal ve kültürel faaliyetler için 3 aylık vize uygulaması başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
Aydın'da trafik kazası: 1'i çocuk, 5 yaralı
00:17
AB Komisyonu Başkanı'na görevden alma ve 100 bin euroluk tazminat davası
00:08
BM: Sahel bölgesinde 34,5 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City takımını tebrik etti
00:00
Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23:37
Kayseri'de sel istinat duvarını böyle yıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City - Inter maçını izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manchester City - Inter maçını izledi
FOTO FOKUS
Kayseri'de sel istinat duvarını böyle yıktı
Kayseri'de sel istinat duvarını böyle yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ