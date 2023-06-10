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Dünya
AA 10.06.2023 23:18

Kuveyt, sosyal ve kültürel faaliyetler için 3 aylık vize uygulaması başlattı

Kuveyt'in sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler için 3 ay ikamet izni veren yeni vize uygulamasını başlattığı bildirildi.

Kuveyt, sosyal ve kültürel faaliyetler için 3 aylık vize uygulaması başlattı

Kuveyt merkezli El-Kabes gazetesinde yer alan habere göre hükümet, yeni bir vize uygulaması başlatılmasına karar verdi.

Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler amacıyla ülkeye gelmek isteyenler için çıkarılan yeni vizenin Kuveyt'te 3 ay ikamet izni sağladığı belirtildi.

Ülkede geçerliliği olan spor kulüpleri, kültürel ya da sosyal kurumların talebiyle düzenlenmesi gerektiği kaydedilen vizenin bir seneyi aşmamak şartıyla yeniden uzatılabileceği ifade edildi.

Kuveyt, şubat ayında "Kuveyt Vize" uygulamasıyla elektronik vize başvurusuna başlamıştı.

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