Kakhovka Barajı patlatıldı: Evler, çatılar yüzerek kıyıya vurdu

Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın vurulması sonucu oluşan sele kapılan eşyalar Odessa'da kıyıya vurdu

Odessa sahilinde denize girenler yüzerken karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kıyıya vuran eşyalar, ev ve arabaların parçaları plajda ilginç görüntüler oluşturdu.

Ukrayna Parlamentosu Üyesi Oleksiy Goncharenko sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda plajda çatıların, ev eşyaları ve araç parçalarının yüzdüğünü söyledi.

Öte yandan Kakhovka Barajı'nın yıkılmasının ardından sular altında kalan bölgede yardım ve tahliye çalışmaları devam ediyor.