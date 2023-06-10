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Dünya
AA 10.06.2023 22:40

Kakhovka Barajı patlatıldı: Evler, çatılar yüzerek kıyıya vurdu

Ukrayna'da Kakhovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin vurulması sonucu Herson bölgesinde evler su altında kaldı. Sele kapılan eşyalar ve evlerin çatıları gibi parçalar Odessa plajında kıyıya vurdu.

Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın vurulması sonucu oluşan sele kapılan eşyalar Odessa'da kıyıya vurdu

Odessa sahilinde denize girenler yüzerken karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kıyıya vuran eşyalar, ev ve arabaların parçaları plajda ilginç görüntüler oluşturdu.

Ukrayna Parlamentosu Üyesi Oleksiy Goncharenko sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda plajda çatıların, ev eşyaları ve araç parçalarının yüzdüğünü söyledi.

Yakın tarihin "patlatılan" barajları
Yakın tarihin "patlatılan" barajları

Öte yandan Kakhovka Barajı'nın yıkılmasının ardından sular altında kalan bölgede yardım ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kakhovka Barajı patlatıldı: Bölgede çalışmalar devam ediyor
Kakhovka Barajı patlatıldı: Bölgede çalışmalar devam ediyor

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Kakhovka Barajı patlatıldı: Evler, çatılar yüzerek kıyıya vurdu
Kakhovka Barajı patlatıldı: Evler, çatılar yüzerek kıyıya vurdu
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