Yüz binlerce sığınmacının Avrupa’ya adım atabilmek için uğruna ölümü göze aldığı yerlerden biri de Midilli.

Burada yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda çöp yığınını andıran bir görüntü insanlık tarihinin vicdanına kazınıyor.

Zorluklara rağmen Ayvacık’tan Midilli’ye gelmeyi başarabilen sığınmacılardan geriye binlerce can yeleği kaldı. Sığınmacıların Avrupa yolcuklarında kullandıkları can yeleklerini @trthaber ekibi görüntüledi. pic.twitter.com/6LcTR6JBhY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2020

Bombardıman nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce sığınmacının Yunan toprağına ayak bastıktan sonra bıraktığı can yelekleri ve eşyaları dağ gibi yükseliyor.

Hem Midilli’ye Ayvacık’tan gelebilen sığınmacıların sahile bıraktıkları yelekler hem de bu yolculukta hayatını kaybedenlerin kıyıya vuran can yeleklerinin oluşturduğu görüntü yürek burkuyor.