Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sessizliğin hakim olduğu köyde güvenlik koridoru oluşturuluyor
İdlib'de varılan mutabakat, çatışmalar nedeniyle taş üstünde taş kalmayan Ehsen köyü halkı için de umut ışığı oldu.
Cebel Zaviye Bölgesi'ndeki çatışmalar haftalarca sürdü. Yerleşim yerleri harabeye dönüştü.
M4 kara yolunun 6 kilometre güneyinde bulunan Ehsen köyünde yaklaşık 40 bin sivil yaşıyordu. Rejim saldırıları yüzenden köyde kimse kalmadı.
Köy halkı hayatta kalmak için Türkiye sınırına yakın noktalara göç etti. Şu an köyde herhangi bir yaşam belirtisi yok. Ancak 5 Mart'ta Moskova'da varılan mutabakat, bölgeye yeni bir umut ışığı oldu.
Cebel Zaviye Bölgesi, oluşturulacak güvenlik koridorunda yer alacak. Mutabakatın ardından bölgede sessizlik hakim. Doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalan binlerce sivil yeniden evlerine dönmeyi hayal ediyor.
Haber: Damla Erikan
Kamera: Bülent Serin
Etiketler: m4 kara yolu hayalet köy güvenlik koridoru ehsen köyüSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 14:59
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