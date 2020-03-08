Cebel Zaviye Bölgesi'ndeki çatışmalar haftalarca sürdü. Yerleşim yerleri harabeye dönüştü.

M4 kara yolunun 6 kilometre güneyinde bulunan Ehsen köyünde yaklaşık 40 bin sivil yaşıyordu. Rejim saldırıları yüzenden köyde kimse kalmadı.

Köy halkı hayatta kalmak için Türkiye sınırına yakın noktalara göç etti. Şu an köyde herhangi bir yaşam belirtisi yok. Ancak 5 Mart'ta Moskova'da varılan mutabakat, bölgeye yeni bir umut ışığı oldu.

Cebel Zaviye Bölgesi, oluşturulacak güvenlik koridorunda yer alacak. Mutabakatın ardından bölgede sessizlik hakim. Doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalan binlerce sivil yeniden evlerine dönmeyi hayal ediyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin