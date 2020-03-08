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İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
İran'ın Dezful ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 13.17'de kaydedildi. Deprem, 9 kilometre derinlikte meydana geldi.
Can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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