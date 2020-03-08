İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 13.17'de kaydedildi. Deprem, 9 kilometre derinlikte meydana geldi.

Can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.